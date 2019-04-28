وزير الخارجية الكويتي يتلقى رسالة خطية من نظيره العماني

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من نظيره العماني يوسف بن علوي.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - أن وزير الخارجية التقى بمكتبه في ديوان عام الوزارة سفير سلطنة عمان لدى الكويت

الدكتور عدنان بن أحمد الأنصاري، وسلمه رسالة خطية موجهة إليه من وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي.وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الكويتي التقى اليوم أيضا مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو،بمناسبة زيارته إلى الكويت، للمشاركة في الحفل الذي ستقيمه بعثة المنظمة لدى الكويت، بمناسبة مرور 25 عاما على الشراكة الإنسانية التي تجمع الكويت والمنظمة الدولية للهجرة.وأشاد الشيخ صباح الخالد - خلال اللقاء - بإسهامات المنظمة في تنفيذ البرامج التنموية في الكويت، فيما أعرب المسئول الأممي عن تقديره وتثمينه للجهود المضنية التي تقوم بها الكويت، دعما ومساندةً لأعمال المنظمة.