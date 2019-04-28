أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن قرار حظر استيراد سلع ومنتجات من سوريا شمل مواد مصنعة من طينة البحر الميت.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن "قرار حظر استيراد بعض السلع من سوريا يأتي في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لعلاقات الأردن التجارية، وخاصة التي ترتبط معها المملكة باتفاقيات اقتصادية وتجارية".
وأضاف، أن "مثل هذا القرار يتخذ عادة للصالح العام وفي ضوء المعاملة التي تلاقيها السلع الأردنية المصدرة إلى بعض الأسواق".
وشملت قائمة الحظر منتجات تصدر إلى سوريا من طينة البحر الميت كمواد خام، ويتم تصنيعها في سوريا وتصديرها مرة أخرى إلى الأردن كمنتجات جاهزة.
وأصدرت وزارة الصناعة الأردنية، قرارا منعت بموجبه استيراد
وطالبت "غرفة تجارة الأردن"، الوزارة بإعادة النظر في قرارها، كونه "يضر بمصلحة السوق المحلية".
من جهته، أكد رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوريين، إياد محمد، أن الأمر "لا يعدو كونه بلبلة إعلامية"، وأنه لن يؤثر فعليا، كون القائمة تضم مواد ممنوع استيرادها وأخرى لا تصدرها سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر منها "طينة البحر".. الأردن يمنع استيراد 194 سلعة سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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