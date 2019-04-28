منها "طينة البحر".. الأردن يمنع استيراد 194 سلعة سورية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن قرار حظر استيراد سلع ومنتجات من سوريا شمل مواد مصنعة من طينة البحر الميت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن "قرار حظر استيراد بعض السلع من سوريا يأتي في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لعلاقات الأردن التجارية، وخاصة التي ترتبط معها المملكة باتفاقيات اقتصادية وتجارية".

وأضاف، أن "مثل هذا القرار يتخذ عادة للصالح العام وفي ضوء المعاملة التي تلاقيها السلع الأردنية المصدرة إلى بعض الأسواق".

وشملت قائمة الحظر منتجات تصدر إلى سوريا من طينة البحر الميت كمواد خام، ويتم تصنيعها في سوريا وتصديرها مرة أخرى إلى الأردن كمنتجات جاهزة.

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وأصدرت وزارة الصناعة الأردنية، قرارا منعت بموجبه استيراد

194 سلعة من سوريا من بينها البن والشاي والزيوت والخضار والمياه المعدنية والغازية والألبسة وغيرها، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر مايو المقبل.

وطالبت "غرفة تجارة الأردن"، الوزارة بإعادة النظر في قرارها، كونه "يضر بمصلحة السوق المحلية".

من جهته، أكد رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوريين، إياد محمد، أن الأمر "لا يعدو كونه بلبلة إعلامية"، وأنه لن يؤثر فعليا، كون القائمة تضم مواد ممنوع استيرادها وأخرى لا تصدرها سوريا.