إصابة زوجة وابنة العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا في قتال شرقي البلاد

أصيبت امرأة وطفلة (4 أعوام) جراء معركة بين الشرطة في سريلانكا ومسلحين شرقي البلاد في إطار المداهمات وعمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق في تفجيرات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد وأسفرت عن مقتلوإصابة المئات.
وذكرت الشرطة أنه بعد التعرف على هوية المرأة والطفلة اتضح أنهما زوجة وابنة محمد زهران الذي يُعتقد أنه العقل المدبر للتفجيرات التي هزت العاصمة
وقال متحدث باسم الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أنه ألقي القبض على 48 مشتبه بهم خلال الـ 24 ساعة الماضية على صلة بالحادث الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
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