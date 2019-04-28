بيرو: وضع الرئيس السابق كوشينسكي 3 سنوات قيد الإقامة الجبرية

أعلنت حكومة بيرو، أن الرئيس السابق بيدرو بابلو كوشينسكي سيقضي 3 سنوات رهن الإقامة الجبرية فيما يجري إعداد اتهامات بالفساد ضده بسبب ما تردد عن تقاضيه رشى من شركة برازيلية للإنشاءات.
وأمر القضاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، في بيرو بحبس كوشينسكي (80 عاما)، قضى منها 3 سنوات انتظارا للمحاكمة، وقال مكتب المدعي العام السبت، إنه"جرى تخفيف الحكم بسبب مشكلات صحية يعاني منها الرئيس السابق، في وقت طالب فيه فريق الدفاع عن كوشينسكي، بالاعتقال المنزلي بسبب سوء حالته الصحية.
وينفي الرئيس البيروفي السابق، وهو مصرفي سابق عمل في وول ستريت، ارتكابه أي مخالفات.
ويأتي القرار بعد أيام من انتحار رئيس أسبق للبلاد، هو
وبموجب القانون في بيرو، يمكن حبس المشتبه بارتكابهم جرائم فترة تصل إلى 3 سنوات قبل محاكمتهم، في حال أثبت الادعاء أن من المرجح إدانتهم وأنهم قد يحاولون الهرب أو عرقلة سير التحقيقات.
وأمر القضاء بحبس آخر أربعة رؤساء للبلاد وزعيم المعارضة انتظارا لمحاكمتهم، على خلفية فضيحة "أودبريشت"، وعقب اعتراف الشركة في أواخر عام 2016، بأنها دفعت نحو 30 مليونا رشى لسياسيين مقابل عقود للأشغال العامة.
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