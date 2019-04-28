المسماري: "طوفان الكرامة" يقودها الشعب الليبي ضد الجماعات الإرهابية

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن عملية "طوفان الكرامة" الهادفة لتحرير العاصمة طرابلس يقودها الشعب الليبي ضد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

وقال المسماري - في مؤتمر صحفي مساء اليوم بشأن مجريات الأوضاع العسكرية في عملية (طوفان الكرامة) - إن الشعب الليبي يعرف جيدا ماهية المليشيات والعصابات المسلحة، لافتا إلى أن الجيش والشعب يواجهان المليشيات الإرهابية

منذ 8 سنوات.



وشدد على أن قوات الجيش ملتزمة بقواعد الاشتباك والحفاظ على أرواح المدنيين خلال عملية تحرير طرابلس، مؤكدا أن قوات الجيش تتبع سياسة النفس الطويل في عملية التحرير.

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وأشار إلى أن الضربات الجوية التي تشنها طائرات الجيش استهدفت تمركزات المليشيات المسلحة في طرابلس بدقة شديدة، مؤكدا تدمير

العديد من معسكرات الجماعات الإرهابية بمحيط العاصمة.



ولفت إلى أن نجاح خطة القوات الجوية والقائمة على تدمير القدرة القتالية للجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن الجيش الليبي نفذ 7 غارات جوية متتالية ضد معسكرات للإرهابيين في ضواحي طرابلس.



وأضاف أن الميليشات المسلحة وطائراتها تشن غارات على الأماكن السكنية من أجل لفت الانتباه بعيدا عن خسائرها جراء الاشتباكات والقصف من قبل الجيش، مشيرا إلى مقتل شخصين في سوق السبت و4 جرحى في ترهونة نتيجة قصف مليشيات طرابلس للمناطق السكنية.