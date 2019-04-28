إصابة شخص نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أكدت إدارة منطقة نيفسكي في بطرسبورج شمال غربي روسيا تعرض شخص لإصابة بالغة نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وقالت متحدثة باسم إدارة المنطقة: "وقع اليوم بالفعل مثل هذا الحادث، انفجرت قنبلة من زمن الحرب الوطنية العظمى، وأصيب شاب وهو الآن في المستشفى، مشيرة إلى أن الشاب فقد يده جراء الحادث. شاب وهو الآن في المستشفى، مشيرة إلى أن الشاب فقد يده جراء الحادث. وأضافت أنه وفقا للبيانات الأولية، فقد وقع الحادث خلال تجميع الشاب خردة معدنية لبيعها. وبدأت الشرطة تحقيقا فيما يتعلق بالحادث، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية للمدينة ومنطقة لينينجراد. وقالت إن "الشرطة تتحقق من حقيقة الإصابة في حي نيفسكي في بطرسبرغ. وفقًا للبيانات الأولية، اليوم حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو (12:30 بتوقيت غرينتش)، انفجرت قنبلة عثر عليها شاب يبلغ من العمر 20 عاما أثناء جمعه خردة معدنية عند سد أوكتيابرسكايا".

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