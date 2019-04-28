رئيس الصين يطالب بتضافر الجهود في مواجهة التحديات البيئية

طالب الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الأحد ببذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية، مؤكدا في الوقت نفسه أن التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق هي لبناء طريق تنمية منفتحة وخضراء.

وقال بينج في كلمة أثناء افتتاح معرض بكين الدولي للبستنة 2019 اليوم، إنه عن طريق الجهود المشتركة يمكن التعامل بفاعلية مع القضايا البيئية العالمية، مثل التغير المناخي والتلوث

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البحري والحماية البيولوجية، وتحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.



وأضاف بينج أن هذا توافق مهم توصل إليه المشاركون في منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي الذي اختتم أعماله أمس السبت، مشيرا إلى أن الصين على استعداد للعمل مع الدول الأخرى لبناء مجتمع ذي مصير

مشترك للبشرية.



كما دعا الرئيس الصيني إلى اتباع روح علمية في الحوكمة الإيكولوجية، واتباع قانون الطبيعة ووضع الخطط العلمية، مع مراعاة الظروف المحلية والنهج الشامل لخلق نظام تعايش إيكولوجي متنوع.



وشدد بينج على أهمية السعي نحو تحقيق الرخاء القائم على التنمية الخضراء، معتبرا أن تحسين البيئة الإيكولوجية يزيد الإنتاجية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض 162 يوما، وسيعرض أحدث المنجزات في مجال زراعة الأزهار والنباتات والفواكه والخضراوات، ويقام قرب سور الصين العظيم بمنطقة يانتشينغ شمال غربي بكين.