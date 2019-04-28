الصين تؤكد أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع جيبوتي

أكد رئيس الصين "شي جين بينج" استعداد بلاده للعمل مع جيبوتي لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، مشددا على أهمية البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك).

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني "شي جين

بينج" اليوم /الأحد/ مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في العاصمة (بكين).وقال بينج إن الصين ستواصل تقديم دعم لتنمية جيبوتي الاقتصادية والاجتماعية وتبادل الخبرة في التنمية، وتشجيع الشركات الصينية المنافسة على الاستثمار وتوسيع التجارة في جيبوتي.



من جانبه، قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله إن مبادرة الحزام والطريق فريدة، وستعزز تنمية التعاون الدولي، وتقدم إسهامات مهمة لخلق عالم مترابط وأفضل.



وأضاف جيله أن الاتهامات التي لا أساس لها التي يطلقها البعض لن تضعف ثقة جيبوتي في مبادرة الحزام والطريق وثقتها في الصين.

وشهد الرئيسان، بعد الاجتماع، توقيع وثائق حول التعاون الثنائي، من بينها: البناء المشترك للحزام والطريق.