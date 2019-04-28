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الصين تتوافق مع طاجيكستان بشأن البناء المشترك للحزام والطريق

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 قال نائب الرئيس الصيني "وانج تشي شان" إن بلاده وطاجيكستان توصلتا إلى توافق كبير بشأن البناء المشترك للحزام والطريق، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما مصالح مشتركة في تدعيم الاستقلال الوطني، والدفاع عن الكرامة الوطنية،

وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف شان - خلال اجتماعه مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان في العاصمة (بكين) اليوم - أن الصين مستعدة

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للعمل مع طاجيكستان لتطبيق التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين، ومواصلة الدعم القوي لبعضهما البعض في القضايا الخاصة بالمصالح الرئيسية لكل منهما.
من ناحيته، قال رئيس طاجيكستان إن بلاده والصين شريكتان مخلصتان وموثوقتان، وستواصل بلاده العمل لرفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد.
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