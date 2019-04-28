كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تتابع بقلق بالغ تصريحات العراق ضد البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه البحرين وقيادتها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيانا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قالت فيه "إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض".

Advertisements

وأضافت أن الوزارة "شددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي".

وأوضحت الوزارة "وفي هذا السياق ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

يشار إلى أن خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، قال في تغريدة له عبر "تويتر" إن الصدر "بدلا من أن يضع أصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين".