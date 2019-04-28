طارق أبوزينب يرد على تطاول نائب الأمين العام لحزب الله تجاه السعودية

رد الإعلامي طارق أبوزينب‬، من جمهورية مصر العربية‬، على هامش مشاركته في مؤتمر جمعيات بيوت الشباب المقام بشرم الشيخ، على هجوم وتطاول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تجاه المملكة العربية السعودية قائلا:

"يجب أن يعلم الشيخ نعيم قاسم أن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وهي كرامة كل العرب الشرفاء، ستبقى المملكة تتصدى لمشروع التخريب الإيراني في كل الساحات العربية والإسلامية.