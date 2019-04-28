كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق أبوزينب يرد على تطاول نائب الأمين العام لحزب الله تجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد الإعلامي طارق أبوزينب، من جمهورية مصر العربية، على هامش مشاركته في مؤتمر جمعيات بيوت الشباب المقام بشرم الشيخ، على هجوم وتطاول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تجاه المملكة العربية السعودية قائلا:
"يجب أن يعلم الشيخ نعيم قاسم أن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وهي كرامة كل العرب الشرفاء، ستبقى المملكة تتصدى لمشروع التخريب الإيراني في كل الساحات العربية والإسلامية.
وأضاف أبوزينب، أن قاسم يعلم أن جميع شرفاء الأمة العربية والإسلامية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للمشروع التخريبي والإرهابي في المنطقة.