كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختفاء 20 مليار دولار من احتياطي لغز محير في تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الاقتصادية اختفاء 20 مليار دولار من الموجودات التركية بالعملات الأجنبية.

ووفقًا للوكالة فإن المبلغ بكامله اختفى من الحسابات الرسمية الأمر الذي أحدث فجوة صارخة في المالية العامة للبلاد.

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وتم رصد اختفاء هذا المبلغ عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي في أوائل مارس من خلال مدفوعات الديون الخارجية ومشتريات الطاقة، مما دفع خدمة “جي بي مورغان” المالية العالمية إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة.

وبحسب التقرير فإن البنك المركزي التركي ربما حاول التغطية على الأمر باقتراض مبالغ كبيرة بالدولار من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل، وتضمين هذه المبالغ في أرقام الاحتياطي الصافي.