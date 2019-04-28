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اختفاء 20 مليار دولار من احتياطي لغز محير في تركيا (فيديو)

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أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الاقتصادية اختفاء 20 مليار دولار من الموجودات التركية بالعملات الأجنبية.

ووفقًا للوكالة فإن المبلغ بكامله اختفى من الحسابات الرسمية الأمر الذي أحدث فجوة صارخة في المالية العامة للبلاد.

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وتم رصد اختفاء هذا المبلغ عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي في أوائل مارس من خلال مدفوعات الديون الخارجية ومشتريات الطاقة، مما دفع خدمة “جي بي مورغان” المالية العالمية إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة.

وبحسب التقرير فإن البنك المركزي التركي ربما حاول التغطية على الأمر باقتراض مبالغ كبيرة بالدولار من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل، وتضمين هذه المبالغ في أرقام الاحتياطي الصافي.

جدير بالذكر أن تركيا، بحسب موقع "مداد نيوز" تعاني من أزمة مالية حادة منذ أغسطس الماضي تسببت في تدهور قيمة  العملة وارتفاع التضخم ولم تفلح الحكومة في حلها حتى الآن رغم المحاولات والمبادرات التي أطلقتها طيلة الأشهر الماضية.

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