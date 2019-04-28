كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: ترامب انسحب من الاتفاق النووى لأنه لا يحب أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جهاد ظريف، إنّ قرار أمريكا بإنهاء الإعفاءات على العقوبات ضد شراء النفط الإيرانى ستكون له مردودات عسكية بإغضاب حلفاء واشنطن.

وأضاف ظريف، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنّ السياسة الأمريكية مصممة لتعقيد حياة الشعب الإيراى، لذا هم يتخذون مواقف ضد الحكومة الإيرانية.

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وتابع :"هم مخطئون فى تحليلهم، ومخطئون فى أملهم"، كما شدّد على أن شعب إيران سيخلص إلى مواجهة ذلك الضغط.

وأضاف :"الشعب ليس سعيدا، والصين وتركيا وروسيا وفرنسا ليسوا سعداء، وكذلك حلفاء أمريكا ليسوا سعداء بذلك، وسينتهى بهم الأمر لمقاومته".

كما أكد ظريف أيضاً، أن ترامب انسحب من الاتفاق النووى لأنه لا يحب سلفه أوباما".