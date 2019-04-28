كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة السودانية تعرب عن تفاؤلها بالمجلس السيادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت المعارضة السودانية عن تفاؤلها إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 من الشهر الجاري، لتشكيل مجلس سيادي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم نقابات معارضة وقاد حركة الاحتجاجات ضد البشير منذ ديسمبر الماضي، إبراهيم عثمان، أنه قد يتوصل اليوم الأحد إلى اتفاق بشأن تشكيل هذا المجلس.

ويجتمع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في المساء لمواصلة المفاوضات بعد اتفاقهما أمس السبت على بحث نسبة مشاركة العسكريين والمدنيين في المجلس المختلط، وأوضح عثمان أن التحالف الذي يضم أحزاب وجماعات معارضة ويشمل تجمع المهنين السودانيين، اقترح انضمام 10 ممثلين مدنيين إلى المجلس السيادي بينما طلب المجلس العسكري ضم 7 عسكريين و3 مدنيين فقط.

ودشن المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير من الرئاسة مرحلة انتقالية لعامين، ودعا المعارضة للمشاركة في الحكومة لكن دون التخلي عن إدارة ومراقبة العملية الانتقالية.