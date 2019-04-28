“حرية المعتقل قضية استعجالية”.. ساكنة تلارواق تطالب بسراح “صلاح لشخم” واسترجاع أراضيها

تظاهر المئات من ساكنة تلارواق، بجماعة إسكان إقليم الحسيمة، صباح اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة، ترفض “تماطل المسؤولين في تسريع حل لقضية أراضيهم السلالية”، وتطالب بإطلاق سراح المعتقل على خلفية حراك الريف “صلاح لشخم”.

وهتف المتظاهرون، بشعارات تندد باعتقال ابن منطقتهم صلاح، الذي أدين بـ10 سنوات، من قبيل “ولاد الشعب في السجون، والشفارة فوق القانون”، و”حرية المعتقل قضية استعجالية”، مع حمل صوره، ولافتات تطالب بإطلاق سراحه، وأعلام وطنية إلى جانب أعلام الهوية الأمازيغية.

وكانت السلطات اعتقلت صلاح لشخم، على خلفية حراك الريف، بتهمة المس بأمن الدولة، من خلال “تحريض الناس على محاصرة طائرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حين كان في زيارة للمنطقة”، وهو ما نفاه لشخم، أثناء استنطاقه في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتحتج الساكنة، بشكل مستمر، منذ مارس الماضي، من أجل ما أصبح يعرف بـ”قضية أرض تلارواق”، مطالبين باسترجاع أراض سلالية، تبلغ مساحتها حوالي 500 هكتار، تم تفويتها لصالح تجزئة سكنية، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على اعتصام مفتوح شهدته المنطقة، انتهى بالحديث عن التوصل إلى حل مع السلطات، والاتفاق على استرجاع حوالي 81 هكتار من الأراضي، لفائدة أصحابها، بعد أن حازتها في وقت سابق شركة عقارية شبه عمومية.