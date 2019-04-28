قبل شهر رمضان.. ارتفاع أسعار البصل الأحمر إلى 10 دارهم للكيلوغرام

عرفت أسعار البصل الأحمر ارتفاعا صاروخيا في مختلف الأسواق الوطنية، إذ انتقلت من 4 دارهم إلى 9 و10 دراهم للكيلوغرام؛ ما أثار استنكار المواطنين، خصوصا أنها مكون أساسي في الوجبات الغذائية لدى المغاربة.

وعزت مصادر “اليوم 24” أن أسباب ارتفاع أسعار البصل الأحمر، خلال الأيام الجارية، بالأساس إلى انتهاء مدة إنتاجها، فيما تتراوح أسعار البصل الأبيض، الذي دخل إلى الأسواق، هذه الأيام، ما بين 4 إلى 6 دارهم للكيلوغرام.

وبتعليمات ملكية، عقدت وزارة الداخلية اجتماعا، قبل أيام، للاطلاع على التدابير، والإجراءات الضرورية، الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية، ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة، وحماية المستهلك، وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات، والهيآت المعنية على المستويين المركزي، والمحلي.