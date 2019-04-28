كأس”الكاف”.. بركان يجر أذيال الخيبة من ملعب الصفاقسي والأنظار تتجه لـ”معركة” الإياب بالمغرب

انهزم فريق نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، بهدفين دون رد أمام الصفاقسي التونسي، برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الكنفدرلية الإفريقية لكرة القدم، والتي أقيمت بملعب الطيب المهيري.

وكان الشوط الأول بين ممثل الكرة الوطنية بكأس “الكاف” والصفاقسي، قد انتهى بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، سجله اللاعب علاء الدين المرزوقي في الدقيقة 26 من عمر المواجهة.

في حين، سجل اللاعب المثلوثي حمزة ثاني هدف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 47 من عمرة المواجهة.

وبعد شوط أول ظهر به البركانيون بوجه كاشف، بسبب ضغط أصحاب الأرض، كان رجال منير الجعواني في أكثر من مناسية قريبين من تسجيل هدف لتقليص النتيجة، إلا أن تدخلات الدفاع ويقظة حارس الصفاقسي التونسي حالا دون ذلك.

هذا وتتجه الأنظار الأحد المقبل إلى الملعب البلدي ببركان، الذي يستضيف إياباً مغاربيا حارقا بين الطرفين، للتعرف على المتأهل إلى نهائي كأس “الكاف”، من مباراة النهضة والصفاقسي التونسي.