قررت الممثلة الأمريكية “أنجلينا جولي” ترك وصية، تنص على حرمان أبنائها الخمسة من الميراث.
الوصية، بحسب موقع”Radar Online”، تنصت على حرمان أبناء “”أنجلينا جولي” الخمسة من الميراث، لتذهب جميع أموالها لابنها الأكبر “مادوكس”، البالغ من العمر 17 سنة، والذي كان الوحيد من بين أطفال “جولي”، الذي أيد قرار الانفصال، بينما رفض أخوته الخمسة الطلاق.
ومن المفترض حصول “مادوكس” على شركة إنتاج، تحمل اسم “جولي باس”. وكان “مادوكس” في عمر الـ15 سنة، قد أنتج فيلما لـ”جولي”، حمل عنوان “في البداية قتلوا أبي”.
يذكر أن وصية “جولي” أثارت استياء زوجها السابق، الممثل الأمريكي “براد بيت”، الذي وصف القرار بمحاولة جديدة لإزعاجه.
كانت هذه تفاصيل خبر لسبب مثير.. أنجلينا جولي تترك وصية تورث واحدا من أبنائها وتحرم الخمسة الآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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