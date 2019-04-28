مركز الفلك الدولي: الاثنين 06 ماي أول أيام رمضان في المغرب

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يكون، يوم الاثنين، الموافق للسادس من ماي المقبل، بداية شهر رمضان في المغرب، وأغلب دول العالم الإسلامي.

وقال المركز الفلكي، بحسب تفاصيل نشرها على موقعه الرسمي، إن بداية الشهر تكون يوم الاثنين 06 ماي، وذلك بـ”اعتماد التقويم الهجري العالمي، المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال”، ملفتا الانتباه إلى أن هذا التقويم الهجري، يعتمد على الحسابات المسبقة، دون انتظار رؤية الهلال.

وأوضح أن رؤية الهلال ستكون ممكنة من المملكة المغربية، وموريطانيا، والجزائر، والسودان، وإتيوبيا، يوم الأحد 05 ماي، باستخدام التلسكوب، وأيضا بالعين المجردة في حال صفاء الغلاف الجوي التام، والرصد من قبل راصد متمرس، مبرزا أن الأمر نفسه ينطبق على دول غرب، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى وسط أمريكا الشمالية، وشرق جنوب أمريكا الجنوبية.

Advertisements

كما أظهرت الأشكال البيانية أن رؤية الهلال ممكنة، في اليوم نفسه، باستخدام التلسكوب فقط من باقي دول منطقة شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب غرب أسيا، بالإضافة إلى دول جنوب أوربا، وغربها، في حين ستكون ممكنة بالعين المجردة من دول أمريكا اللاتينية.

أما في باقي دول العالم فرؤية الهلال، بحسب مركز الفلك الدولي، غير ممكنة بالعين المجردة، أو التلسكوب من المناطق، على الرغم من غروب القمر، بعد غروب الشمس، ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال، وقربه من الأفق.

وأشار المركز نفسه إلى أنه سيضيف نتائج تحري الهلال، وبداية الشهر الرسمية في مختلف الدول الإسلامية، على موقعه الرسمي، فور استلام نتائج الرصد من قبل أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة.