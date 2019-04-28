الرجاء يكتفي بالتعادل أمام الفتح في قمة الأسبوع المحلية

اكتفى فريق الرجاء الرياضي، عشية اليوم الأحد، بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفتح الرياضي الرباطي، وذلك برسم الأسبوع 26 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، على أرضية ملعب الأب جيكو، الذي فتح أبوابه لقطبي العاصمة الاقتصادية، بعد إغلاق مركب محمد الخامس بسبب أشغال الصيانة والإصلاح.

تعادل اليوم لم يخدم مصالح الرجاء الرياضي صاحب الرتبة الثانية بسبورة الترتيب، برصيد 48 نقطة، حيث كان رجال كارتيرون يعولون على الاستفادة من تأجيل مباراتين للغريم بسبب التزاماته القارية.

أما الفتح الرياضي، فقد قفز برتبة واحدة بعد تعادل اليوم، وتحديداً إلى المركز 12، برصيد 30 نقطة.