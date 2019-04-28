أبناء عرعرة عارة يبلغ نهائي اختبارات الصعود للأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهل فريق أبناء عرعرة عارة إلى نهائي اختبارات الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، بعد فوزه على الأخوة كفر مندا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن مرحلة نصف النهائي من الاختبارات.
وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع من كلا الطرفين.
وأسفر المباراة بوقتها الأصلي عن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق المنداوي باب التسجيل في الدقيقة 12 بواسطة لاعبه محمد زيدان، ثم في الدقيقة 75 اقتنص اللاعب وليد صيداوي هدف التعادل لصالح أبناء عرعرة عارة.
ومع انتقال الفريقين للحسم من خلال الشوطين الإضافيين، وتحديدًا في الشوط الإضافي الثاني حسم فريق أبناء عرعرة عارة المباراة لصالحه بهدف سجله اللاعب محمد غرابة في الدقيقة 117.
وبهذا الفوز، تبقى أمام فريق أبناء عرعرة عارة مباراة واحدة ومصيرية التي ستحدد وجهته للموسم الكروي المقبل سواء إن كان البقاء في الدرجة الثانية أو الصعود للعب في الدرجة الأولى.
وسيلاقي تلامذة المدرب، عيسى نجيدات، في نهائي اختبارات الصعود الفريق المتعثر من الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، عيروني نيشر، وذلك يوم الجمعة المقبل.
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