لبنان يدخل "غينيس" مستذكرا حربه الأهلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخل لبنان، اليوم الأحد، إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، برفع 44 ألف علم، وسط العاصمة بيروت، بالتزامن مع الذكرى الـ44 لاندلاع الحرب الأهلية، التي وضعت أوزارها في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990.

وكسرت بيروت، من خلال النشاط تم تنظيمه بالتعاون مع موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، الرقم القياسي المسجل في نيويورك وهو 25.559 علمًا، وفق ما أوردت وكالة" الأناضول" للأنباء.

(أ ب)

ومنذ أمس السبت وحتى اليوم، شارك في رفع الأعلام شباب جمعية "Beirutalive "، بالتعاون مع جمعيات لبنانية أخرى، بالإضافة إلى متطوعين، وبحضور قاض من موسوعة "غينيس" ومسؤولين لبنانيين ونواب.

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وقال رئيس جمعية "Beirutalive "، بكر حلاوي، في تصريحات للصحافيين، إن أهداف الجمعية هو العمل على إعادة الدور الريادي للعاصمة بيروت، مبيّنًا أن تنفيذ الجمعية للنشاط برفع 44 ألف علم بالتزامن مع الذكرى الـ44 لاندلاع الحرب الأهلية؛ يهدف إلى التأكيد على رسالة السلام من قلب العاصمة.

(أ ب)

واندلعت الحرب الأهلية في نيسان/ أبريل العام 1975، ووضعت أوزارها في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1990، مع التوصل إلى اتفاق الطائف بالسعودية العام 1989.

ويُقدر عدد ضحايا تلك الحرب بـ150 ألف قتيلٍ و300 ألف جريح ومعوق و17 ألف مفقود، فضلا عن هجرة أكثر من مليون شخص، وخسائر مادية فاقت 100 مليار دولار.