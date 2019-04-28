تشيلسي يفرض التعادل أمام مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب خوان ماتا، وفي المقابل سجل هدف تشيلسي اللاعب ماركوس ألونسو.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 68 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد مانشستر يونايتد 65 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

وهدد مانشستر يونايتد مرمى ضيفه في الدقيقة الرابعة، عندما جرى لوكاكو وراء تمريرة شو الطويلة لكنه فشل في استغلالها مبكرا ليبعدها الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا من أمامه، ثم افتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 11، عندما مرر لوكاكو كرة من فوق المدافعين وصلت إلى شو الذي مررها بلمسة واحدة لحظة خروج الحارس كيبا، إلى ماتا الذي تابعها في الشباك.

Advertisements

وسيطر تشيلسي على المجريات بعد تلقيه هدفا، لكنه عانى لإيصال الكرة إلى منطقة جزاء الخصم، فلم يهدد المرمى بكرات خطيرة، بل كاد مرماه يتلقى هدفا ثانيا في الدقيقة 29، عندما ارتقى بايلي لركنية نفذها ألونسو لكن رأسيته ابتعدت قليلا عن القائم الأيمن، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تمكن ألونسو من معادلة النتيجة لتشيلسي، عندما تابع كرة مرتدة من دي خيا الذي فشل في السيطرة على تسديدة روديغر، ليتابع الظهير الأيسر الإسباني الكرة في الشباك.

وسيطر كيبا على ركلة حرة نفذها راشفورد في الدقيقة 50، وارتدت تسديدة قوسية لهازارد من المدافع لينديلوف إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 55، ومرر هازارد الكرة إلى الناحية اليمنى نحو ويليان الذي سدد كرة لم يجد دي خيا صعوبة في إيقافها بالدقيقة 57، وعاد روديغر ليعاني من الإصابة التي يبدو وأنه لم يتعاف منها بعد، ليحل مكانه الدنماركي أندرياس كريستينسن.

وقام يونايتد بتبديله الأول من خلال إشراك التشيلي أليكسيس سانشيز مكان راشفورد، فيما أرغمت الإصابة بايلي على الخروج من الملعب ليدخل مكانه ماركوس راشفورد، ومالت الامور إلى الهدوء مع تزايد واضح للكرات المقطوعة من كلا الطرفين، وتواصلت التبديلات مع خروج كوفاسيتش من تشكيلة تشيلسي ومشاركة روبن لوفتوس-تشيك، مقابل دخول سكوت ماكتوميناي مكان ماتا في تشكيلة يونايتد.

واستخدم تشيلسي ورقته الأخيرة بإشراك بدرو رودريغيز مكان ويليان، لكن أمرا لم يتغير، وسط أداء مخيب من الناحية الهجومية لكلا الطرفين، خصوصا مانشستر يونايتد الذي وقع لاعبوه ضحية مصيدة تسلل تشيلسي 3 مرات في الدقائق العشر الأخيرة، وكاد يونايتد يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، لكن بدرو أبعد رأسية روخو قبل أن تجتاز خط المرمى، ورد تشيلسي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، عندما أبعد تصدى دي خيا لانفراد هيغوين.