انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: لن نرضخ للإرهاب الاقتصادي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 08:51 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده لن تخضع للإرهاب الاقتصادي المُمارس ضدها في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في الكلمة الختامية للاجتماع التشاوري والتقييمي الثامن والعشرين لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "كما أننا لم نخضع أمام الإرهاب الدبلوماسي والمسلح، فإننا لن نستسلم للإرهاب الاقتصادي".

وأضاف الرئيس التركي أن الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة لا تختلف عن القذائف والصواريخ التي كانت تستهدف حدود البلاد.

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وأكد أن التدابير التي اتخذتها حكومته في المجال الاقتصادي أسهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، لافتاً إلى أن تركيا تستطيع إنجاز الكثير من النجاحات من خلال التكاتف والتعاضد.

وأردف قائلاً: "هناك جهات تسعى جاهدة لعرقلة تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، إلا أننا نقول إن تركيا قادرة على تحقيق ما هو أكثر، وذلك بالتكاتف والتضامن".

وتابع قائلاً: "أمامنا أكثر من 4 أعوام خالية من توترات الاستحقاقات الانتخابية، وعازمون على تحقيق التحولات البنيوية التي نحتاجها واحدة تلو الأخرى".

وأشار إلى استمرار التوازن في الاقتصاد بالربع الأول من العام الحالي، مبيناً أن جميع المعطيات تشير إلى صعود بمنحى إيجابي، عند النظر إلى المؤشرات.

وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس الماضي، قال أردوغان: "لا ننحي باللائمة على المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم للتحالفات الأخرى، بل نراجع أنفسنا ونسأل عن سبب امتناعهم عن التصويت لنا".