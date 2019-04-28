شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على وثائق تفضح مخططات الحوثيين باليمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وثائق عثر عليها في مركز قيادة الميليشيات بمديرية كتاف بمحافظة صعدة بعد سيطرة الجيش الوطني عليه، نقل كميات كبيرة من الأسلحة من ميناء الحديدة باتجاه الجبهات بصعدة، وذلك أثناء فترة الهدنة، في مخالفة صريحة لاتفاق ستوكهولم.

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كما عثر على وثائق توضح حوالات بنكية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار خلال شهر مارس الماضي، بحسب “العربية”.

وأفاد مراسل “العربية” بالعثور على كميات كبيرة من الألغام المُموَّهة التي زرعتها ميليشيات الحوثي داخل المزارع والمنازل لإيقاع أكبر عددٍ من الخسائر البشرية في صفوف العائدين إلى القرى المحررة في مديرية كتاف.