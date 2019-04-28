الإمارات: نتابع بقلق التصريحات الواردة من العراق ضد البحرين

الخليج 365/ بغدادأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه مملكة البحرين وقيادتها.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "وكالة أنباء الإمارات" وأطلعت عليه الخليج 365، ان "التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على حرمة و مكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق و تدخل مرفوض".



وشددت على أن "عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى إتساع الفجوة وزيادة التوتر، في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي".

وأكدت الوزارة، أنه "في هذا السياق ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الإلتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، ودعا عبر تغريدة له إلى تنحي حكام اليمن والبحرين وسوريا فوراً، في حين رد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بتغريدة "مسيئة" الى الصدر.

