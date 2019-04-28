جزائريون يتظاهرون بباريس للأسبوع العاشر للمطالبة برحيل النظام

تظاهر مئات الجزائريين، الأحد، في باريس للأسبوع العاشر على التوالي، وذلك للمطالبة برحيل رموز "نظام" الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويلتقي أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا كل يوم أحد في ساحة الجمهورية بباريس وأحيانا في مدن فرنسية أخرى، للتعبير عن تضامنهم مع تظاهرات الجزائريين على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.

ولم يثن سوء الأحوال الجوية والبرد والمطر هذا الأحد يزيد حميتوش الذي كان توجه 3 مرات إلى الجزائر للمشاركة في مظاهرات، من التظاهر في العاصمة الفرنسية.





وقال: "هنا يأتي الجزائريون في فرنسا كل أحد للتعبير عن رفضهم لهذه المافيا التي تحتل البلاد، ونحن نطالبها بالرحيل".

Advertisements

وقال، خلال التجمع الذي رفعت فيه الأعلام الجزائرية: "لقد اندلعت ثورة ولن تتوقف سواء في الجزائر أو بين الجزائريين في الخارج".

من جهتها، قالت حفيظة: "هؤلاء (رموز النظام) لن يتنحوا بسهولة، لكننا نقف لهم ونحن شجعان وسنكون هنا مهما تطلب الأمر من وقت".

ويعيش في فرنسا نحو 760 ألف مهاجر جزائري، بحسب معهد الإحصاء الفرنسي، ومع أبنائهم يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط مظاهرات شعبية حاشدة كل أسبوع بدأت بالمطالبة برحيل بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل/نيسان الجاري، وباتت الآن تطالب برحيل مجمل رموز "النظام".



