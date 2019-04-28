الإهمال يضرب أقسام الأسرى الفلسطينيين في سجن الاحتلال بالنقب

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، اليوم الأحد، عن معاناة الأسرى الفلسطينيين من الإهمال في سجن النقب الصحراوي.



ونقلت الهيئة الفلسطينية في بيان لها، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، شكوى الأسرى من الأعداد الضخمة والمتلاحقة للحشرات داخل أقسام الخيام، وسط تجاهل إدارة السجون الإسرائيلية.

وأكد الأسرى الفلسطينيون أن الحشرات والقوارض والأفاعي تمثل مشكلة حقيقية لهم في سجون الاحتلال، وخصوصا سجن النقب الصحراوي والخيام الخارجية، التي تسبب حالة من الإرباك والتخوف لدى المعتقلين.



وأشارت هيئة الأسرى الفلسطينية إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يعاني منها أسرى النقب والبالغ عددهم 1200 أسير، ففي وقت سابق عثر الأسرى على أفعى خطيرة وسامة طولها 120 سم في متجر السجن، وعانوا مرات عديدة من انتشار الزواحف والعقارب والعناكب السامة والفئران والجراد والصراصير وغيرها من آفات تجعل حياة المعتقلين في خطر.

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وشهدت سجون إسرائيل توترا منذ مطلع 2019، على خلفية إجراءات يتخذها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.



وزادت وتيرتها مؤخرا عقب اقتحام عدد من السجون والاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات، ما دفع الأسرى الفلسطينيين لخوض إضراب لثمانية أيام خلال الشهر الجاري.



ووفق إحصائيات رسمية، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل، منهم 45 امرأة، و230 طفلا، و500 معتقل إداري، و1800 مريض من ضمنهم 700 في حاجة لعلاج دائم ومتابعة طبية.

