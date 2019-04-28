رئيسة وزراء اسكتلندا: تعطل النظام البرلماني البريطاني يعني ضرورة اختيار مستقبلنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن في مؤتمر الحزب القومي الاسكتلندي في ادنبره يوم 27 ابريل 2019 ذكرت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي أن النظام البرلماني البريطاني بات معطلا مما يحتم على استكلندا اتخاذ قرار بشأن مستقبلها. وقالت لمؤتمر الربيع الخاص بالحزب ”السنوات الثلاث الأخيرة أظهرت لاسكتلندا بما لا يدع مجالا للشك أن نظام وستمنستر (البرلمان البريطاني) بات معطلا“. وأضافت ”مهمتنا الآن هي حشد الدعم للاستقلال. ثقوا بأنه لا يمكن لأي حكومة في وستمنستر على الإطلاق الوقوف في وجه حق اسكتلندا في الاختيار“.

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