مقتل 11 بينهم 3 أطفال في انقلاب حافلة بالمكسيك

ذكر مسؤول بأجهزة الطوارئ اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في انقلاب حافلة بشمال المكسيك.
وقال مويزي فيلاجرانا رئيس أجهزة الطوارئ في بلدية ريو جراند بولاية زاكاتيكاس "لا يزال هناك ثلاث جثث داخل الحافلة لكن قد يكون هناك المزيد أسفلها".
وأضاف أن الحادث ربما نجم عن نوم السائق.
ومن بين المصابين خمسة من دول أمريكا الوسطى يحملون تأشيرات دخول أصدرتها لهم الحكومة المكسيكية لأسباب إنسانية. وكثيرا ما يستغل المهاجرون هذا النوع من التأشيرات للوصول إلى الولايات المتحدة.
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