أب وابناه.. مصير «العقول المدبرة» لهجمات سريلانكا

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كشفت مصادر في الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، أن أبا واثنين من أبنائه، وهم العقول المدبرة لتفجيرات العاصمة كولومبو الدامية، قُتلوا بعدما داهمت القوات الأمنية منزلهم، الجمعة. وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة، فإن الأخوين زيني وريلوان ووالدهما محمد هاشم، الذين ظهروا في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يدعون لقتال من وصفوهم بـ"الكفار"، قُتلوا ضمن مجموعة ضمت 16 شخصا، خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات المسلحة السريلانكية على الساحل الشرقي يوم الجمعة.
وكشف تنظيم "داعش" الإرهابي، السبت، أن هجوما نفذته الشرطة السريلانكية استهدف أحد مخابئه، وأن ثلاثة أشخاص ينتمون للتنظيم فجروا أنفسهم خلال العملية. ونفذت قوات الأمن السريلانكية، مساء الجمعة، عملية مداهمة لمنزل بمدينة كالومناي التي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة، وتقول الاستخبارات إنه مخبأ لمسؤولين عن اعتداءات
وكشف تنظيم "داعش" الإرهابي، السبت، أن هجوما نفذته الشرطة السريلانكية استهدف أحد مخابئه، وأن ثلاثة أشخاص ينتمون للتنظيم فجروا أنفسهم خلال العملية.
ونفذت قوات الأمن السريلانكية، مساء الجمعة، عملية مداهمة لمنزل بمدينة كالومناي التي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة، وتقول الاستخبارات إنه مخبأ لمسؤولين عن اعتداءات الفصح التي أوقعت 253 قتيلا و500 جريح، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وبعد هذه العملية التي تخللها تبادل إطلاق نار استمر لأكثر من ساعة، أفادت الشرطة مقتل 16 شخصا، بمن فيهم الانتحاريون الثلاثة.
أما القتلى الآخرون فهم ثلاث نساء وستة أطفال قتلوا بالتفجيرات، وثلاثة رجال أردتهم قوات الأمن، ومدني سقط ضحية لتبادل إطلاق النار.
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