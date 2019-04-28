الان تتابع الجيش الليبي: تركيا سلمت كتائب في الوفاق طائرة بلا طيار مع طاقم تشغيلها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 9:15 م, 28 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أكدت مصادر عسكرية أن تركيا سلمت كتائب في حكومة الوفاق الليبية طائرة بلا طيار مع طاقم تشغيلها.

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