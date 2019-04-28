السودان.. الحجز على كامل أراضي قيادات حزب البشير وأسرهم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت تقارير عربية، الأحد، بأن السلطات السودانية قررت حجز أراضٍ تابعة لقيادات تنظيم المؤتمر الوطني، الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير.

وكشفت مصادر، لم تسمها التقارير، عن أن السلطة القضائية والنيابة العامة السودانية أصدرت قرارا تضمن عملية التحفظ على أراضي قيادات حزب البشير وأسرهم أيضا.

ونشرت بوابة العين الإماراتية صورة من خطاب السلطة القضائية السودانية تضمن أمرا بوقف التصرف في الأراضي بأنحاء السودان كافة إلى حين إشعار آخر.