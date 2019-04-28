الان تتابع بعد 48 ساعة على اختطافه.. يمني يلقى حتفه تعذيبًا على أيدي الحوثيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
لقي ختطف في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، حتفه بعد ساعات من اعتقاله في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأفادت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادر مقربة من المعتقل، بأن حامس راجح علي سراج، أحد أبناء قرية روحان في محافظة عمران، توفي تحت التعذيب بعد 48 ساعة من اختطافه من قبل الحوثيين في صنعاء.
ووفقا للمصادر، فإن ميليشيات الحوثي اختطفت سراج الأربعاء الماضي من منزله في صنعاء واقتادته إلى سجن الأمن السياسي.
وأوضحت أن الحوثيين أبلغوا أسرته وأعادوه في الساعات الأولى من صباح السبت جثة هامدة، وأشارت المصادر إلى أن سراج تعرض للضرب والتعذيب الشديد.
يذكر أن العشرات من المختطفين لقوا حتفهم في معتقلات الحوثيين جراء التعذيب الشديد وسط صمت من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
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