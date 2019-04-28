المسماري: تركيا وقطر تنقلان الإرهابيين لليبيا

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الأحد، قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: إن "قوات أسامة الجويلي خالفت كل الأعراف الدولية بقصفها منطقة السبيعة بصواريخ جراد"، مشيراً إلى أن طائرات مصراتة قصفت منازل المدنيين في ترهونة وضواحي طرابلس، حسب ما ذكر موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وأكد المسماري، أن قوات الجيش الليبي تستخدم سياسة النفس الطويل في عملية تحرير طرابلس، وأن الجيش الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك والحفاظ على أرواح المدنيين في عملية تحرير.

وأشار إلى استهداف قوات الجيش الليبي لمخازن ذخيرة للمجموعات المسلحة شرقي العاصمة طرابلس، واستهداف غرفة عمليات لتنظيم القاعدة قرب طرابلس، لافتاً إلى أن العمليات مستمرة بدعم من القوات الجوية.