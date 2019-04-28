الرباعية تحمل مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ اتفاق الحديدة والسعودية لها حق الدفاع عن نفسها

حملت الدول الأربعة مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ اتفاق الحديدة وذلك عقب اجتماع عقد في العاصمة لندن.

وبحسب بيان نشره السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر في حسابه على موقع تويتر، فقد أكدت الدول الأربع السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة على حل سياسي شامل للنزاع في اليمن، وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في ستوكهولهم ديسمبر 2018.

وقال البيان إن ممثلي الرباعية وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، أعتبروا أن من حق السعودية الدفاع عن أمنها من خطر الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار الإيرانية التي تستخدمها المليشيات الحوثية مطالبين بوقف هذه الهجمات.

وجاء في البيان أن الرباعية تتوقع أن تبدأ الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاقية الحديدة ودعوا الحوثيين إلى البدء في إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، وتطلع الرباعية إلى أن يقوم مجلس الأمن في جلسته القادمة 15 مايو بمراجعة التقدم المحرز.

واعتبر بيان الرباعية أن تنفيذ اتفاق الحديدة يعد خطوة أولى نحو الهدف الأكبر المتمثل في التوصل لتسوية شاملة للأزمة اليمنية .