شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار هائل في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن)

أفادت وسائل إعلام محلية بريطانية، اليوم (الأحد)، بأن انفجارا هائلا وقع في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال موقع صحيفة "ديلى ستار" البريطانية إن دوي انفجارات سمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو وشوهد ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على حريق هائل، كما نشر شهود عيان صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائيا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".

من جهة أخرى ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الانفجارات نجمت عن حريق بمخزن للحاويات في منطقة ويست درايتون.