شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: التدخل في شؤون البحرين مرفوض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبوظبي)أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تتابع باهتمام كبير و قلق بالغ البيانات و التصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها.
و قالت الوزارة في بيان لها اليوم (الأحد): «إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة و التجاوز على حرمة و مكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق».
وشددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى إتساع الفجوة و زيادة التوتر، في ظرف أحوج ما يكون فيه إلى التعاون و التواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي.
وأضافت الوزارة في بيانها: «.. في هذا السياق ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الإلتزام بمبدأ السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية، و يعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة».
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