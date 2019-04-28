شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنتهك الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

عاود طيران الاحتلال الإسرائيلي خرقه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية، في خرق متعمد لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصادر أمنية اليوم (الأحد) أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز «ف 16» نفذتا طلعات استشكشافية فوق منطقة حاصبيا في الجنوب اللبناني وصولًا إلى سماء البقاعين الشرقي والغربي.