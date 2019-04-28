شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى باعتداء إرهابي في الكاميرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ياوندي) قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في اعتداء لمسلحي تنظيم بوكو حرام الإرهابي في جزيرة كوفيا الكاميرونية الواقعة في بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد مصدر رسمي اليوم (الأحد). قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في اعتداء لمسلحي تنظيم بوكو حرام الإرهابي في جزيرة كوفيا الكاميرونية الواقعة في بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد مصدر رسمي اليوم (الأحد). وأوضح المصدر أن القتلى ثلاثة مدنيين وعسكري.



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