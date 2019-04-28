الإمارات تودع 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (أبوظبي) أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأحد)، توقيع عقد مع مصرف السودان المركزي لإيداع 250 مليون دولار في المصرف، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي إلى جوار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأحد)، توقيع عقد مع مصرف السودان المركزي لإيداع 250 مليون دولار في المصرف، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي إلى جوار السعودية لصالح السودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

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