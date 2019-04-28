شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 4 مقدسيين.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) أربعة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) أربعة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. فيما اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



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