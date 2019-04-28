شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تناقش الموازنة الجديدة وتطالب بالانتهاء من المشروعات العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عقب استئناف الجلسات فى 12 مايو المقبل، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، فيما يخص وزارتى الزراعة والرى.

وأوضح الشعينى، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة يوجد به اعتمادات مالية تهدف لتحقيق طفرة حقيقة فى مجال الزراعة، حيث هناك زيادة مرتقبة فى مجال تحسين الأراضى ودعم عدد من القطاعات الخاص بتسويق المحاصيل الزراعية بشكل مباشر والنهوض بملف تطوير منظومة الرى حيث يوجد فى الخطة إدراج عدد من الأراضى فى بعض محافظات الصعيد، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد الجدية فى تطوير المنظومة بشكل كبير.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن جميع النواب سيكون لديهم حرص على توفير اعتمادات مالية خاصة بالمشروعات العالقة فى دوائرهم والخاصة بالزراعة والرى سواء تطوير الخدمات البيطرية أو منظومة الرى أو ملف الزراعات التعاقدية، مؤكدا أن الجميع يعمل لمصلحة الوطن.

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