شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ماعت" تناقش دور المرأة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مساء اليوم الأحد ندوة عن دور المرأة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحضور ريمى نجوى المقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الانسان فى أفريقيا.

يأتى ذلك على هامش فعاليات الدورة 64 التى تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وقالت هاجر عبد المنصف رئيس وحدة الشئون الأفريقيةبمؤسسة ماعت ، إن الخطاب العالمى الذى يتناول قضايا المرأة تغير من التركيز على أهمية المساواة الى ابراز تأثير المرأة الايجابى ،مضيفة أن النساء الأفريقيات تعتبر نموذجا يحتذى به فى مواجهة العديد من التحديات وفى تنمية مجتمعاتهن.

وأضافت هاجر عبد المنصف ،أن المرأة الأفريقية تعيش فى جو فريد و معقد من النزاعات و الاحتلال و انتهاكات حقوق الإنسان و أنها بذلت خلالها جهدا مضاعفا للتأثير بشكل ايجابى داخل مجتمعاتهن ،مشيرة الى أن المساواة بين الجنسين ليست حقا إنسانيا فحسب بل نهجا تنمويا أيضا لذلك فإن الأهداف ال 17 لجدول أعمال 2030 لها تأثير مباشر على النساء و الفتيات .

واشارت الى أن الأمم المتحدة وضعت الهدف الخامس لأهداف التنمية المستدامة لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالمساواة "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات "،مؤكدة أن القيم و العادات و المفاهيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع تؤثر على مدى مساهمة المرأة فى عملية التنمية الشاملة و المستدامة.

وذكرت أن الفتيات الأفريقيات تواجه العديد من الظواهر بشكل متكرر مثل الزواج المبكر و عدم المساواة فى التعليم و السلطة الأبوية.