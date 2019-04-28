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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يفضح إعلام "تميم": خارج التغطية المحلية لهموم المواطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فيصل محمد المرزوقى، المعارض القطرى، مدى انعزال الإعلام القطرى عن هموم الشعب وعدم تغطية أى قضايا تهم القطريين أو تتحدث عن أزماتهم.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": اشتريت صحف اليوم عند تقاطع الإشارات ، من باب المجاملة للبائع لم يخب الظن فيها خارج التغطية المحلية لهموم المواطن.
وكانت قطر قررت فى وقت سابق سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
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