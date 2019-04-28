شكرا لقرائتكم خبر عن ملمحا لقطر..الجار الله: المتعاونون مع حزب الله سيتم إغلاق تجارتهم بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن هناك عقوبات سيتم فرضها خلال الفترة المقبلة ضد الدول التى تتعامل مع حزب الله، وذلك فى تلميح واضح لدولة قطر التى تعد من أكثر الدول العربية التى تدعم حزب الله اللبنانى.

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن كل المتعاونيين مع حزب الله في دول الخليج سيتم إقفال تجارتهم وترحيلهم عن المنطقة.

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وتابع الكاتب الكويتى، أن المتعاونين تجاريآ مع حزب الله في دول الخليج معروفين دوليا، ويجري التعاون بين دول الخليج وبين الدول التابعة لنشاط حزب الله الإرهابي والذي يعاني الآن من أوضاع اقتصادية سيئة.