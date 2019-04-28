وفد جنوب أفريقيا: مجتمعنا مر بفترات انتقالية والعنف يحدث فى العشوائيات فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وفد جنوب أفريقيا المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، إن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع مر بفترات انتقالية وشهد تطورات متلاحقة، مشيرا إلى أن أعمال العنف تحدث فى المناطق العشوائية فقط.
وأضاف وفد مملكة ليسوتو خلال كلمته فى جلسات اللجنة الأفريقية، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات بإلا يكون هناك مخيمات للاجئين وأن يتم دمجهم مع المجتمع لإيمانها بالتماسك وعدم التمييز، مشيرا الى أن الدولة لديهم تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، وأن هذا يخلق نوع من الاضطرابات، مؤكدا أن محدودية الموارد يؤدى إلى زيادة العنف.
يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
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