كتب: محمد أبو عمرة وعادل الدرجلى قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عن الرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة بكين لمبادرة "الحزام والطريق".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في "الحزام والطريق" بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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