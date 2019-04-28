فيديو وصور.. وزير الداخلية مهنئا البابا بعيد القيامة: مؤسساتنا عصية على الانكسار

كتب: محمود عبد الراضي زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد ،مؤكداً على أن الإحتفال بهذه المناسبة التى تفيض بمعانى التضحية والعطاء، يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية وصلابة ما يجمع بينهم عبر الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود والإرتقاء بمعدلات الأداء،...

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