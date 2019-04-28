كتب: محمد مجدى
قالت الدكتورة داليا السيد منسق حملة مكافحة الانتحار في مترو الأنفاق، ضمن الحملة القومية لمكافحة الانتحار "حياتك تستاهل تتعاش"، إن هناك 23 حالة محاولة انتحار مسجلة على محطات مترو الأنفاق في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأضافت السيد، لـ"الوطن" على هامش إطلاق الحملة في "المترو"، أنهم لاحظوا كثرة محاولات الانتحار في الفترة الأخيرة بالمترو، ليتجهوا إلى مسؤولي الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بطلب تنفيذ الحملة داخل المحطات، وهو ما لاقي ترحيبا كبيرا منهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر منسق "مكافحة الانتحار بالمترو": 23 حالة مسجلة في أول 4 أشهر من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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